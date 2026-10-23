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Bundesliga

FC Bayern: Entscheidung bei Kimmich gefallen

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Tom Bischof und Joshua Kimmich nach dem Supercup-Finale @Maxppp
Freiburg FC Bayern

Der FC Bayern muss auch im Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (17:30 Uhr) beim SC Freiburg auf Joshua Kimmich verzichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der Vizekapitän wie zuletzt schon gegen den FC Arsenal (2:2) wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis im Kader fehlen.

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Derweil steht der Einsatz von Torhüter Manuel Neuer auf der Kippe. Luis Díaz und Jamal Musiala fallen sicher aus. Vincent Kompany, der sich nach einem Zusammenbruch in ärztlicher Behandlung befindet, dürfte ebenfalls nicht mit von der Partie sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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