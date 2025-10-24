Kompany bestätigt: Urbig statt Neuer

Jonas Urbig wird am morgigen Samstag (15:30 Uhr) sein diesjähriges Bundesliga-Debüt für den FC Bayern feiern. Auf der Pressekonferenz bestätigte Vincent Kompany: „Jonas Urbig wird morgen starten. Normalerweise sage ich nichts zur Startelf. Aber ich habe gelernt, dass die Torhüter immer etwas anders sind.“

Der Cheftrainer liefert auch direkt die Begründung, warum Manuel Neuer gegen Borussia Mönchengladbach eine Pause erhalten wird. „Wir haben es klar besprochen, das hat auch damit zu tun, dass Jonas in Köln spielt. In diesem Fall ist Deutlichkeit wichtig“, so Kompany. Für das Pokalspiel am kommenden Mittwoch (20:30 Uhr) gegen den 1. FC Köln ist Neuer gesperrt.