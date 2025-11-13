Menü Suche
Hertha: Ernst per Klausel in die Bundesliga?

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Tjark Ernst rollt den Ball ab @Maxppp

Bei Tjark Ernst könnte im kommenden Sommer eine Luftveränderung anstehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, besitzt der Torhüter für den Sommer 2026 erneut eine Ausstiegsklausel. Der 22-Jährige werde von mehreren Bundesligisten sehr genau beobachtet.

2027 läuft der Vertrag des ehemaligen Bochumers aus. Laut dem Fachmagazin bekommt Ernst im Aufstiegsfall ein neues Angebot der Alten Dame offeriert, ansonsten könne der Zweitligist Ernst wohl ohnehin nicht halten. Der ehemalige Keeper der deutschen U21 ist in dieser Saison eine der Stützen in Berlin und steht nach zwölf Spieltagen schon bei sieben Weißen Westen.

