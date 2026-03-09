Komplizierter Laimer-Deal: Das sagt Eberl

Die Verhandlungen zwischen Konrad Laimer und dem FC Bayern für einen neuen Vertrag liegen momentan auf Eis. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl in einer Medienrunde: „Wir würden gerne mit Konni verlängern. Gespräche gab es, momentan ruht es. Man hat Vorstellungen, wir haben Vorstellungen, die müssen zusammenpassen in irgendeiner Art und Weise. Das tun sie momentan nicht, aber das ist auch nicht schlimm“, so Eberl.

Laimer verdient aktuell bis zu neun Millionen Euro und fordert mit Boni bis zu 15 Millionen pro Jahr. Zu viel für die Münchner. Der Österreicher spielt aktuell seine beste Saison und ist auf der rechten Seite unter Vincent Kompany gesetzt. Nach einem Muskelfaserriss und Wadenproblemen im Januar und Februar ist Laimer vor dem morgigen Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo (21 Uhr) wieder fit und ein heißer Kandidat für die Startelf.