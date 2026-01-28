Menü Suche
Bundesliga-Wechsel für Hack?

von Dominik Sandler - Quelle: transfermarkt.de
Verabschiedung von Alexander Hack @Maxppp

Innenverteidiger Alexander Hack könnte noch in diesem Winter nach Deutschland zurückkehren. Im Interview mit ‚transfermarkt.de‘ sagt der 32-Jährige: „Ich habe mir viele Sachen angehört und bin mit vielen Vereinen aus dem europäischen Ausland und auch Deutschland in guten Gesprächen. Aber es war noch nicht zu 100 Prozent das Richtige dabei, deshalb habe ich ein bisschen gezögert.“

Hack war vor zweieinhalb Jahren vom FSV Mainz 05 nach Saudi-Arabien gewechselt und wurde dort Zweitliga-Meister mit Al Qadsiah. Bis Anfang dieses Jahres spielte er bei den New York Red Bulls, löste dort aber seinen Vertrag auf. „Aktuell sieht es eher danach aus, dass ich wieder nach Europa gehe. Es wird bald eine Entscheidung fallen. Ich bin selbst gespannt, wo es hingehen wird“, so Hack.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
