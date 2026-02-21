Menü Suche
Núñez-Rückkehr: Duo nimmt Kontakt auf

von Remo Schatz - Quelle: Teamtalk
Darwin Núñez im Gespräch mit Journalisten @Maxppp

Die Rückkehr von Darwin Núñez in die englische Premier League nimmt konkrete Formen an. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, haben Newcastle United und Tottenham Hotspur über Mittelsmänner Kontakt zum Uruguayer aufgenommen, um sich für einen Sommerwechsel in Position zu bringen.

Núñez hatte im vergangenen Sommer den FC Liverpool hinter sich gelassen und sich dem saudi-arabischen Klub Al Hilal angeschlossen. Im Sommer wird das Abenteuer aber aller Voraussicht nach wieder beendet sein, nachdem ihn die Saudis zu Gunsten eines Transfers von Karim Benzema (38) aus dem Kader geschmissen haben.

