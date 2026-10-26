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Bundesliga

Zwei bittere Ausfälle beim HSV

von Martin Schmitz - Quelle: hsv.de
Fábio Vieira ist fokussiert @Maxppp

Der Hamburger SV muss vorerst auf Fábio Vieira (26) und Bilal Nadir (22) verzichten. Wie der Nordklub bekanntgibt, haben sich beide Mittelfeldspieler beim Duell gegen den SC Paderborn (0:1) am Samstag Muskelverletzungen im Oberschenkel zugezogen. Bei Nadir wurde zudem eine Sehnenbeteiligung diagnostiziert, weshalb beim Linksfuß mit einer etwas längeren Ausfallzeit zu rechnen sei.

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Beide Profis werden „in den kommenden Wochen“ nicht zur Verfügung stehen. Vieira, der im Sommer fest vom FC Arsenal verpflichtet wurde, ist eigentlich absoluter Stammspieler und auch Nadir hatte sich zuletzt ins Team gespielt und stand zweimal in Serie in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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