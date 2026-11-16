Spät am diesjährigen Deadline Day fand der VfB Stuttgart noch einen Abnehmer für Chema Andrés (21), für rund 25 Millionen Euro landete der Sechser bei Brighton & Hove Albion. Wie die ‚Bild‘ berichtet, konnte den Sommertransfer „nicht jeder beim VfB nachvollziehen“. Bei den Stuttgartern hakt es in dieser Saison vor allem im zentralen Mittelfeld. Zuletzt musste aufgrund von Verletzungen der 19-jährige Yanik Spalt einspringen.

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Für Chema läuft es hingegen in Südengland wie am Schnürchen. Der Spanier glänzt an der Seite von Pascal Groß (35) und eilt mit den Seagulls von Erfolg zu Erfolg. Aktuell rangiert das Team um Cheftrainer Fabian Hürzeler in der Premier League auf dem zweiten Tabellenplatz. Besonders bitter: Aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung mussten die Schwaben die Hälfte der Ablöse an Chemas Ex-Klub Real Madrid abtreten.