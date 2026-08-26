Überraschend: Schlotterbeck vor Wechsel

In der Schlussphase der vergangenen Saison verlor Keven Schlotterbeck beim FC Augsburg seinen Stammplatz. Da die Perspektive auf Spielzeit in diesem Sommer nicht besser wurde, beschloss der Bruder von Dortmund Nico Schlotterbeck nach zwei Jahren im Klub eine Luftveränderung. Unklar war, wohin die Reise gehen würde – bis jetzt.

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Wie die ‚Augsburger Allgemeine‘ berichtet, zieht es den 29-jährigen Innenverteidiger ins Ausland. Ziel ist der FC Southampton. Schlotterbeck wird am heutigen Mittwoch zum Medizincheck beim Championship-Klub erwartet. Ein Jahr vor Vertragsende soll Augsburg demnach eine Ablöse von umgerechnet 3,85 Millionen Euro erhalten, weitere 650.000 Euro können als Boni dazukommen.

Erst in der vergangenen Woche hatte der VfL Wolfsburg beim Linksfuß angeklopft, sich aber von Schlotterbeck einen Korb eingehandelt. Southampton wird im Falle des Wechsels die erste Auslandsstation des kompromisslosen Zweikämpfers.