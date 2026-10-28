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Offiziell Copa del Rey

Nach Pokalsensation: Trainer muss gehen

von Fabian Ley
1 min.
Manolo González gibt Anweisungen @Maxppp

Manolo González ist nicht länger Trainer von Espanyol Barcelona. Der spanische Erstligist trennt sich unmittelbar nach der heftigen Blamage in der Copa del Rey am Dienstagabend gegen den Viertligisten Sestao River (3:4 n.V.) vom 47-jährigen Übungsleiter.

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Im März 2024 hatte González bei Espanyol übernommen. Auch in La Liga läuft es bei den Katalanen derzeit nicht. Aktuell steht das Team um Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza (25) auf Tabellenrang 18 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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