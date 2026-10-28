Nach Pokalsensation: Trainer muss gehen

Manolo González ist nicht länger Trainer von Espanyol Barcelona. Der spanische Erstligist trennt sich unmittelbar nach der heftigen Blamage in der Copa del Rey am Dienstagabend gegen den Viertligisten Sestao River (3:4 n.V.) vom 47-jährigen Übungsleiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

✍️ OFICIAL | Manolo González deixa de ser entrenador de l’#RCDE. El Club vol agrair-li la seva feina durant tots aquests anys i li desitja molta sort en els seus projectes futurs. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 27, 2026

Im März 2024 hatte González bei Espanyol übernommen. Auch in La Liga läuft es bei den Katalanen derzeit nicht. Aktuell steht das Team um Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza (25) auf Tabellenrang 18 und damit auf dem ersten Abstiegsplatz.