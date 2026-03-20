Ungewöhnliche Strafe für Dompé | Courtois ist das 51. Opfer

Noch nicht genug geblecht

Immer wieder fällt Jean-Luc Dompé durch schwerwiegendes Fehlverhalten außerhalb des Platzes auf. Im Februar 2023 war er mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gerast, Ende Januar dieses Jahres wurde der Flügelflitzer mit 1,4 Promille am Steuer erwischt. Dass er nach dem Verlassen der Polizeistation einen E-Roller benutzte, brachte ihm eine zweite Anzeige ein. Vom Hamburger SV wurde der 30-Jährige daraufhin zeitweise suspendiert, zudem musste er eine Rekordstrafe im sechsstelligen Bereich zahlen.

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Zusätzlich kündigte der HSV an, dass sich Dompé sozial engagieren müsse. Nach Informationen der ‚Bild‘ hat der Bundesligist inzwischen eine Entscheidung getroffen, wie das Engagement aussieht. Demzufolge muss Dompé 10.000 Warnwesten in Leuchtfarben bezahlen und in Teilen persönlich an Kindertagesstätten und Grundschulen in Hamburg verteilen. Da der Stückpreis bei zwei bis fünf Euro liege, fällt die Strafe des Franzosen also nochmal um 20.000 bis 50.000 Euro höher aus.

51. Opfer

Real Madrid wird weiterhin vom Verletzungspech verfolgt. Bei Torhüter Thibaut Courtois wurde am gestrigen Donnerstag eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel diagnostiziert, die ihn laut spanischen Medien für bis zu sechs Wochen außer Gefecht setzen wird. Generell hat Real in dieser Saison durchgehend mit Verletzungspech zu kämpfen, weshalb die ‚Marca‘ zum Schluss kommt: Courtois ist das 51. Opfer.

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„Zwei Verletzungen im August, vier im September, sieben im Oktober, elf im November, sieben im Dezember, sieben im Januar, sieben im Februar und sechs im März“, rechnet die spanische Sportzeitung vor. Immer wieder müssen die Königlichen auf Leistungsträger verzichten. Auch die Verletzung des so wichtigen Keepers kommt zur Unzeit. Voraussichtlich wird Courtois beide Spiele im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Bayern (7. und 15. April) verpassen.