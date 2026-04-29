Wolfsburg: Millionen-Poker um 16-Jährigen

Der VfL Wolfsburg zeigt großes Interesse an Angyal Adrian Valentin. Wie der italienische Journalist Lorenzo Lepore berichtet, beobachten die Wölfe den 16-Jährigen seit dieser Saison. Neben den Niedersachsen sollen auch Benfica Lissabon und der FC Brügge ihre Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

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Wolfsburg wäre demnach bereit, ein Angebot zwischen 300.000 und 500.000 Euro für den Ungarn abzugeben. Sein aktueller Verein MTK Budapest fordert allerdings mindestens eine Million Euro und nimmt dabei Andrej Vasiljevic (16) als Referenzwert, dessen Sommer-Wechsel zum Hamburger SV für 2,5 Millionen Euro über die Bühne geht.