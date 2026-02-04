Menü Suche
Bayern verliert nächstes Talent

von Dominik Sandler - Quelle: fcbayern.com
Max Mergner gegen den 1. FC Köln @Maxppp

Der FC Bayern gibt auch Max Mergner ab. Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgibt, wechselt der 19-Jährige zum FC First Vienna in die zweite österreichische Liga. Für die Zweitvertretung der Münchner kam der Sechser in dieser Saison fünfmal zum Einsatz.

Max Mergner verlässt den #FCBayern und schließt sich dem FC First Vienna an. Alles Gute & viel Erfolg, Max! 🍀

Er reiht sich ein in den Talente-Exodus des FCB, der seinen Höhepunkt am Deadline Day am vergangenen Montag hatte. Mergner war seit 2014 Teil der Bayern-Jugend und spielte sich durch alle Jugendmannschaften am Campus. Jetzt wagt er sein Glück in Österreich.

