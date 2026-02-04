Bayern verliert nächstes Talent

Der FC Bayern gibt auch Max Mergner ab. Wie der deutsche Rekordmeister bekanntgibt, wechselt der 19-Jährige zum FC First Vienna in die zweite österreichische Liga. Für die Zweitvertretung der Münchner kam der Sechser in dieser Saison fünfmal zum Einsatz.

Er reiht sich ein in den Talente-Exodus des FCB, der seinen Höhepunkt am Deadline Day am vergangenen Montag hatte. Mergner war seit 2014 Teil der Bayern-Jugend und spielte sich durch alle Jugendmannschaften am Campus. Jetzt wagt er sein Glück in Österreich.