FC Bayern: Teurer Boey-Ersatz aus der Premier League?

30-Millionen-Flop Sacha Boey (25) darf den FC Bayern in diesem Winter bei einem passenden Angebot den Rücken kehren. Laut der ‚Sport Bild‘ kommt für den deutschen Rekordmeister ausschließlich ein fester Verkauf infrage, eine Leihe sei kein Thema.

Unter der Anzeige geht's weiter

Möglichen Ersatz für den von Crystal Palace umworbenen Rechtsverteidiger werden die Münchner aber voraussichtlich erst im kommenden Sommer an Bord holen. Als Wunschlösung gilt Givairo Read (19) von Feyenoord Rotterdam. Der Niederländer, der zwischen 25 und 35 Millionen Euro kosten soll, ist aber nicht der einzige Kandidat auf der Bayern-Liste.

Laut ‚Teamtalk‘ gehört der FCB genauso wie Juventus Turin und Inter Mailand zu den Vereinen, die Michael Kayode (21) vom FC Brentford ganz genau verfolgen. Der Außenbahnspieler wurde erst im vergangenen Sommer für 17,5 Millionen Euro vom AC Florenz festverpflichtet, hat sich inzwischen aber längst einen Namen auf der Insel gemacht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gute Entwicklung, stolzer Preis

Bei den Bees konnte sich der Italiener hinten rechts festspielen, in allen 20 möglichen Ligapartien stand er von Beginn an auf dem Rasen – und zeigte starke Leistungen. Seine steile Entwicklung geht aber selbstredend auch mit einer ordentlichen Marktwertsteigerung einher.

Im Londoner Westen steht Kayode noch bis 2030 unter Vertrag, insofern dürfte eine Verpflichtung äußerst teuer werden. Gut möglich, dass der Zuschlag dann doch eher an einen der interessierten Ligarivalen geht, darunter Manchester City, Tottenham Hotspur und Newcastle United, während sich die Bayern weiter auf eine Zusammenarbeit mit Read fokussieren.