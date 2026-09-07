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Bundesliga

Leipzig wickelt Last-Minute-Verkauf ab

von David Hamza - Quelle: Sky
Suleman Sani im RB-Training @Maxppp

Der Transfer von Suleman Sani (20) zu Al Qadsiah ist am letzten Transfertag der saudi-arabischen Pro League durchgegangen. Laut ‚Sky‘ wurde der Wechsel am gestrigen Sonntag erfolgreich abgewickelt, zeitnah soll die offizielle Bekanntgabe erfolgen.

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RB Leipzig kassiert für Sani inklusive Boni acht Millionen Euro, in der Wüste soll der Flügelstürmer einen Dreijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben haben. RB hatte den Nigerianer erst im Januar für fünf Millionen Euro vom slowakischen Klub AS Trencin geholt. Zum Einsatz kam Sani für Leipzig nicht.

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SPL Saudi Pro League
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