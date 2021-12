Europa League: Auf wen könnten BVB & Leipzig treffen?

In der Europa League greift in dieser Saison ein neuer Modus. Die Gruppenersten der Vorrunde sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Unter ihnen befinden sich auch die deutschen Vertreter Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Deren Gegner werden nun in einer Zwischenrunde ermittelt. Dabei treffen die Zweiten der Gruppenphase der Europa League auf die Gruppendritten aus der Champions League. Aus deutscher Sicht mit dabei: Borussia Dortmund und RB Leipzig. Um 13 Uhr wird ausgelost.

Topf 1

Glasgow Rangers

Real Sociedad

SSC Neapel

Olympiakos Piräus

Lazio Rom

Sporting Braga

Betis Sevilla

Dinamo Zagreb

Topf 2