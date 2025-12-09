Menü Suche
Afrika-Cup

Afrika-Cup: Elfenbeinküste nominiert Bundesliga-Duo

von Fabian Ley
1 min.
Yan Diomande klopft sich auf die Brust @Maxppp

Die Elfenbeinküste geht mit zwei Bundesliga-Profis die Mission Titelverteidigung beim Afrika-Cup 2025 (21. Dezember bis 18. Januar) an. Yan Diomande (19) von RB Leipzig und Bazoumana Traoré (19) von der TSG Hoffenheim wurden von Nationaltrainer Emerse Faé für das Kontinentalturnier in Marokko nominiert. Die beiden Flügelstürmer könnten ihren Klubs während der Abstellungsfrist vom 15. Dezember bis zum 18. Januar für bis zu vier Spiele fehlen.

Séléphanto Football 🇨🇮
🚨OFFICIEL !

LA LISTE D’EMERSE FAE POUR LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2025 ! 🇨🇮🐘
Mit Odilon Kossounou (24), Evan Ndicka (26), Jean-Philippe Gbamin (30) und Sébastien Haller (31) stehen weitere ehemalige Bundesliga-Profis im Aufgebot. Die Ivorer, die bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in der Gruppenphase auf die deutsche Nationalmannschaft treffen, müssen im Afrika-Cup zunächst am 24. Dezember (18 Uhr) gegen Mosambik ran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
