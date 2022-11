Bericht: United will Ronaldo kündigen

Als Cristiano Ronaldo 2021 zu Manchester United zurückkehrte, konnte sich so mancher Fan vor Freude kaum halten. Doch nach einem für ihn persönlich erfolgreichen ersten Jahr (24 Tore), entwickelte sich sein zweiter Anlauf im Theatre of Dreams allmählich zum Alptraum.

Der mehrfache Weltfußballer wollte nach dem Verpassen der Champions League-Ränge im vergangenen Sommer unbedingt wechseln, was aus verschiedenen Gründen nicht funktionierte. Zudem hat sich CR7 mit seinem neuen Trainer Erik ten Hag überworfen. Seit der Ankunft des Niederländers findet sich der 37-Jährige meist auf der Bank wieder und sorgte bereits zweimal für Aufsehen, als er das Stadion noch vor Abpfiff verließ.

In der vergangenen Woche hatte Ronaldo genug und packte in einem Interview mit dem englischen Journalisten Piers Morgan über die Vorgänge hinter den Kulissen aus. Darin erhob er schwere Vorwürfe gegen ten Hag und andere Verantwortliche des Vereins. Dass dies den Red Devils mehr als sauer aufstieß, liegt auf der Hand. In einem heute Mittag veröffentlichten Statement reagierte United erstmals auf die Aussagen und kündigte konkrete Schritte an. Worum es sich dabei handelt, ließ der Tabellenfünfte der Premier League allerdings offen.

18 Millionen Verlust?

Viele Experten mutmaßten bereits, dass Ronaldo nie wieder für den englischen Rekordmeister auflaufen könnte. Wie die ‚Daily Mail‘ nun berichtet, liegt das durchaus im Bereich des Möglichen. Unter Berufung auf eigene Quellen spricht die Zeitung sogar von rechtlichen des Klubs gegen den Portugiesen. In dem Interview sehen die Vereinsbosse einen klaren Vertragsbruch und wollen dem exzentrischen Angreifer deshalb einseitig kündigen.

Sollte United das gelingen, könnten Ronaldo Gehaltszahlungen in Höhe von rund 18 Millionen Euro durch die Lappen gehen. Eine durchaus erhebliche Summe, wenn man bedenkt, dass der gemeinsame Kontrakt nur noch ein halbes Jahr läuft. Solange von Seiten des Europa League-Teilnehmers keine weiteren Angaben gemacht werden, müssen sich die Anhänger noch etwas gedulden. In den kommenden Wochen dürfte das Thema aber deutlich konkreter werden.