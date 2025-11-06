Nach CL-Fiasko: Ajax schmeißt Heitinga raus

Wie erwartet hat Ajax Amsterdam die Zusammenarbeit mit John Heitinga beendet. Die Niederländer reagieren damit auf die anhaltende Misere und das gestrige 0:3 gegen Galatasaray in der Champions League. Heitinga hatte in Amsterdam erst im Sommer übernommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den ehemaligen Innenverteidiger von Hertha BSC war sein Jugendklub die erste Trainerstation im Profibereich. In der Liga rangiert Ajax nur auf Platz vier und hat den Anschluss zur Spitze verloren, in der Champions League sind die Niederländer ohne Punkte Schlusslicht. Als Nachfolger wird unter anderem Erik ten Hag gehandelt.