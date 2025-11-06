UEFA Champions League
Nach CL-Fiasko: Ajax schmeißt Heitinga raus
Wie erwartet hat Ajax Amsterdam die Zusammenarbeit mit John Heitinga beendet. Die Niederländer reagieren damit auf die anhaltende Misere und das gestrige 0:3 gegen Galatasaray in der Champions League. Heitinga hatte in Amsterdam erst im Sommer übernommen.
AFC Ajax @AFCAjax – 16:15
Ajax has suspended John Heitinga with immediate effect. The head coach’s contract was due to run until June 30, 2027, but will now be terminated. The same applies to assistant coach Marcel Keizer. Ajax is looking for a new head coach; in the meantime, Fred Grim will take over Heitinga’s duties.Bei X ansehen
Für den ehemaligen Innenverteidiger von Hertha BSC war sein Jugendklub die erste Trainerstation im Profibereich. In der Liga rangiert Ajax nur auf Platz vier und hat den Anschluss zur Spitze verloren, in der Champions League sind die Niederländer ohne Punkte Schlusslicht. Als Nachfolger wird unter anderem Erik ten Hag gehandelt.
