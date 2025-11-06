Menü Suche
Kommentar
Offiziell UEFA Champions League

Nach CL-Fiasko: Ajax schmeißt Heitinga raus

von Dominik Sandler - Quelle: ajax.nl
1 min.
Johnny Heitinga als Trainer von Ajax Amsterdam @Maxppp
Ajax 0-3 Galatasaray

Wie erwartet hat Ajax Amsterdam die Zusammenarbeit mit John Heitinga beendet. Die Niederländer reagieren damit auf die anhaltende Misere und das gestrige 0:3 gegen Galatasaray in der Champions League. Heitinga hatte in Amsterdam erst im Sommer übernommen.

Unter der Anzeige geht's weiter
AFC Ajax
Ajax has suspended John Heitinga with immediate effect. The head coach’s contract was due to run until June 30, 2027, but will now be terminated. The same applies to assistant coach Marcel Keizer. Ajax is looking for a new head coach; in the meantime, Fred Grim will take over Heitinga’s duties.

More info:
Bei X ansehen

Für den ehemaligen Innenverteidiger von Hertha BSC war sein Jugendklub die erste Trainerstation im Profibereich. In der Liga rangiert Ajax nur auf Platz vier und hat den Anschluss zur Spitze verloren, in der Champions League sind die Niederländer ohne Punkte Schlusslicht. Als Nachfolger wird unter anderem Erik ten Hag gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
Ajax
Johnny Gijsbert Alan Heitinga

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Johnny Gijsbert Alan Heitinga Johnny Gijsbert Alan Heitinga
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert