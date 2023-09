Bayerns Bester: Fünf Gründe für Sanés Formhoch

Vertrauen

In seiner bisherigen Zeit beim FC Bayern pendelte Leroy Sané immer wieder zwischen Startelf und Bank. Zu Beginn dieser Saison ist das anders: In allen acht Partien (inklusive Länderspiele) stand der 27-Jährige in der Startelf. Auch Auswechslungen sind kaum ein Thema, absolvierte Sané doch 698 von 720 möglichen Einsatzminuten. Durch dieses Vertrauen findet der Linksfuß merklich seinen Rhythmus.

Position

Seit Sané bei den Bayern spielt, kam er 64 Mal auf rechts, 47 Mal auf links sowie 24 Mal als Zehner zum Einsatz. Auf jeder Position werden dabei andere Anforderungen gestellt – gerade da Sané sehr auf seinen linken Fuß festgelegt ist, verändert sich sein Spiel je nach Spielseite deutlich. Nun spielt der Ex-Schalker aber konstant auf rechts und entwickelt so nun immer klarere Abläufe.

Harry Kane

Einer davon: Nach kurzem Dribbling in die Mitte das Zuspiel auf Harry Kane suchen. Schon bei Tottenham Hotspur erwies sich Bayerns neuer Mittelstürmer als Spezialist darin, seine schnellen Nebenmänner einzusetzen. Mit Sané harmoniert Kane auf Anhieb prächtig, legte ihm schon zwei Tore vor. In Bremen spielte der Engländer dem Deutschen perfekt in den Lauf. Gegen Manchester United legte er gekonnt für Sané ab, der sofort schießen konnte. Dieses Duo könnte den Bayern noch viel Freude bereiten.

Abschluss

In den entscheidenden Spielen der vergangenen Saison hakte es bei Sané doch mächtig beim Abschluss. Traf er vor dem Jahreswechsel noch zehnmal in 19 Spielen, kamen im restlichen Saisonverlauf nur noch vier Tore in 25 Partien hinzu. Nun, zu Beginn der neuen Spielzeit, war Sané in acht Spielen schon sechsmal erfolgreich (inklusive DFB-Team). Egal ob er an seinem Abschluss gearbeitet oder nur eine Glückssträhne haben mag: Tore schönen nicht nur Statistik und Wahrnehmung, sondern sorgen auf für mehr Selbstvertrauen und damit für mehr gelungene Aktionen.

Vertragsgespräche

Sanés Vertrag in München läuft nur noch bis 2025. Schon länger ist bekannt, dass im Herbst Gespräche über eine Verlängerung aufgenommen werden sollen. Dass die Bayern nicht ins letzte Vertragsjahr gehen wollen, ist logisch. Dank der vergangenen Wochen befindet sich Sané nun in einer prima Verhandlungsposition. Sicherlich leistungsfördernd.