De Ligt & Bayern: Ein Problem am Horizont?

Den 22-jährigen Matthijs de Ligt konnte Hasan Salihamidzic bereits von einem Wechsel zum FC Bayern überzeugen. Aktuell laufen die Verhandlungen mit Juventus Turin über die Ablöse, in Kürze wird mit dem ersten offiziellen Angebot der Bayern gerechnet. Im Hintergrund lauert die Premier League.

Wie ‚Bild‘-Reporter Christian Falk berichtet, hat mittlerweile auch Manchester United Erkundigungen eingeholt und das Management des Innenverteidigers kontaktiert. Zu hören bekamen die Red Devils aber das gleiche wie zuvor der FC Chelsea: Im Moment spricht de Ligt nur mit den Bayern und wartet darauf, dass es zu einer Einigung mit Juventus kommt.

Kapitän unter ten Hag

Das Interesse aus Manchester bekommt durch Trainer Erik ten Hag aber eine neue Qualität. Im Dezember 2017 hatte der 52-jährige Niederländer bei Ajax Amsterdam auf dem Trainerstuhl Platz genommen. Unter dem Cheftrainer war de Ligt immer gesetzt, im folgenden Sommer machte ten Hag den Abwehrchef zum Mannschaftskapitän.

Dennoch behalten die Bayern alle Trümpfe in der Hand. De Ligt hat klargestellt, dass er nach München wechseln will. Es ist jetzt an Salihamidzic, eine schnelle Einigung mit Juve zu erwirken.