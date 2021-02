96: Verspäteter Wintertransfer?

Über Umwege könnte Hannover 96 doch noch den ersten Wintertransfer begrüßen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde Marin Popovic aus der zweiten Mannschaft ins Training der Zweitliga-Profis beordert. „Es ist noch zu früh, um was sagen zu können. Nächste Woche werde ich ausführlicher antworten können“, erklärt Trainer Kenan Kocak.

Popovic war seit 2019 vereinslos und hatte sich seit Oktober bei der zweiten Mannschaft der Roten fit gehalten. Zu Beginn dieses Jahres erhielt er bei der Regionalliga-Mannschaft einen Vertrag bis Saisonende. „Mein Ziel ist ein Profi-Vertrag in Deutschland, am liebsten in Hannover“, sagt der 26-jährige Mittelfeldspieler.