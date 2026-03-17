Eklat um Leão: Nachfolger aus der Bundesliga?

Nominell ist er einer der größten – wenn nicht der größte – Star beim AC Mailand. Doch in dieser Saison hat Rafael Leão Probleme, den hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Von Trainer Massimiliano Allegri auf ungewohnter Position in einem Zweier-Sturm eingesetzt läuft der Portugiese seiner Form hinterher.

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Einen völlig gebrauchten Tag erlebte Leão dann am vergangenen Sonntag beim 0:1 gegen Lazio Rom. Dem 26-Jährigen gelang nicht viel, weshalb Allegri ihn nach 67 Minuten vom Platz nahm. Leão zeigte sich extrem frustriert und sorgte für einen Eklat, indem er trotz des Rückstands aufreizend langsam das Spielfeld verließ und Allegri den Handschlag verweigerte.

Zwangsläufig kochen in italienischen Medien die Spekulationen um einen möglichen Abschied des Dribbelkünstlers hoch. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wird Milan in den kommenden Monaten jedes Transferangebot für Leão genau prüfen, man zeigt sich verkaufsbereit. Daran ändere auch eine zuletzt noch angedachte Verlängerung bis 2030 nichts – sollte diese überhaupt noch zustande kommen.

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Leãos Ausstiegsklausel von 170 Millionen Euro ist zudem kein Hindernis für mögliche Interessenten, so die ‚Gazzetta dello Sport‘. Die potenzielle Ablöse würde unterhalb der festgeschriebenen Summe ausverhandelt werden.

Nachfolger aus Leipzig?

Parallel schaut sich der AC Mailand bereits nach möglichen Nachfolgern um. Ein Kandidat spielt der italienischen Sportzeitung zufolge bei RB Leipzig. Antonio Nusa stehe auf der Liste der Rossoneri.

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Der 20-jährige Norweger ist wie Leão ein dribbelstarker Rechtsfuß. Für RB steht er in dieser Saison regelmäßig in der Startelf, kommt in 27 Pflichtspiel-Einsätzen auf drei Tore und drei Vorlagen. Den möglichen Preis taxiert die ‚Gazzetta‘ auf rund 35 Millionen Euro. 2024 war Nusa für 21 Millionen vom FC Brügge zu den Sachsen gewechselt.