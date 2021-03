Watford nimmt Sánchez unter Vertrag

Der FC Watford hat die Verpflichtung von Carlos Sánchez bekanntgegeben. Der 35-jährige defensive Mittelfeldspieler war zuvor ohne Verein und hat beim englischen Zweitligisten einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben.

In der Premier League war der Kolumbianer bereits für Aston Villa und West Ham United am Ball. Dazu gesellen sich Karrierestationen in Italien beim AC Florenz und in Spanien für Espanyol Barcelona. In Watford will der Linksfuß jetzt mithelfen, den Aufstieg in die erste Liga zu besiegeln. In der Championship liegen die Hornets momentan auf dem dritten Tabellenplatz.