Ajax schnappt sich Offensiv-Talent

Jeppe Kjaer wagt den Sprung in die niederländische Eredivisie. Wie Ajax Amsterdam offiziell bestätigt, kommt der 16-jährige Außenbahnspieler von seinem dänischen Ausbildungsklub AC Horsens und unterschreibt bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kjaer gilt in seiner dänischen Heimat als großes Talent und debütierte zu Beginn dieses Jahres bei den Profis. Bis zum Saisonende kam er zu elf Pflichtspieleinsätzen, in denen er an vier Treffern direkt beteiligt war.