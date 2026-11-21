Michael Olise hat sich beim Spiel gegen den 1. FC Köln (1:1) am gestrigen Freitagabend nicht schwerer verletzt. Wie der Rekordmeister vermeldet, wurde beim 24-Jährigen eine Prellung des Vorfußes diagnostiziert. Der Flügelspieler wird daher in den kommenden Tagen behandelt, aber offenbar nicht lange ausfallen.

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Olise wurde gegen Ende der ersten Halbzeit nach einem Schlag gegen den Knöchel behandelt und blieb nach der Pause in der Kabine. Für den Franzosen kam der 19-jährige Tim Binder aufs Feld, der damit sein Bundesligadebüt für die Münchner gab. Bei Harry Kane bestätigte sich dafür die bittere Vermutung. Der Weltfußballer fällt mit einem Riss des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk „in den nächsten Monaten“ aus.