Menü Suche
Kommentar
Premier League

United: 174 Millionen für Casemiro-Nachfolger

von Dominik Sandler - Quelle: Daily Mail
Casemiro (l.) mit Interimstrainer Michael Carrick (r.) @Maxppp

Manchester United plant im Sommer erneut einen Großangriff auf dem Transfermarkt. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wollen die Red Devils insgesamt 174 Millionen Euro ausgeben, um drei zentrale Mittelfeldspieler zu verpflichten. Vor allem der Ersatz für Casemiro (34), der den Verein im Sommer ablösefrei verlässt, rückt dabei in den Fokus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Nachfolger für den Brasilianer werden unter anderem Elliot Anderson (23/Nottingham), Carlos Baleba (22/Brighton), Sandro Tonali (25/Newcastle), Adam Wharton (22/Crystal Palace) und Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) genannt. Neben Casemiro darf auch Manuel Ugarte (25) den Verein verlassen und soll Geld einbringen, das in Neuzugänge reinvestiert werden soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Carlos Baleba
Manuel Ugarte
Casemiro
Elliot Anderson
Adam Wharton
Aurélien Tchouaméni
Sandro Tonali

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Carlos Baleba Carlos Baleba
Manuel Ugarte Manuel Ugarte
Casemiro Casemiro
Elliot Anderson Elliot Anderson
Adam Wharton Adam Wharton
Aurélien Tchouaméni Aurélien Tchouaméni
Sandro Tonali Sandro Tonali
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert