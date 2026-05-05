United: 174 Millionen für Casemiro-Nachfolger

Manchester United plant im Sommer erneut einen Großangriff auf dem Transfermarkt. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, wollen die Red Devils insgesamt 174 Millionen Euro ausgeben, um drei zentrale Mittelfeldspieler zu verpflichten. Vor allem der Ersatz für Casemiro (34), der den Verein im Sommer ablösefrei verlässt, rückt dabei in den Fokus.

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Als Nachfolger für den Brasilianer werden unter anderem Elliot Anderson (23/Nottingham), Carlos Baleba (22/Brighton), Sandro Tonali (25/Newcastle), Adam Wharton (22/Crystal Palace) und Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) genannt. Neben Casemiro darf auch Manuel Ugarte (25) den Verein verlassen und soll Geld einbringen, das in Neuzugänge reinvestiert werden soll.