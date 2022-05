HSV: Der Fahrplan bei Leibold & Kittel

Der Hamburger SV kann sich Vertragsverlängerungen mit Tim Leibold (28) und Sonny Kittel (29) vorstellen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen nach Saisonende und geklärter Ligazugehörigkeit über die 2023 auslaufenden Verträge der Zweitliga-Veteranen gesprochen werden.

Linksverteidiger Leibold fehlt seit Oktober mit einem Kreuzbandanriss, soll in der kommenden Saison dann in Konkurrenz zu Miro Muheim treten (24). Offensivmann Kittel sammelte in der laufenden Saison schon stolze 27 Scorerpunkte.