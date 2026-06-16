Ex-Hummels-Coach: Neuer Job für Juric

Ivan Juric wird neuer Trainer des Serie A-Aufsteigers AC Monza. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Vertrag bereits beschlossene Sache, die Verkündung steht derzeit jedoch noch aus. Der Kroate löst somit Paolo Bianco ab, der den Klub erst im vergangenen Sommer übernommen und zum Aufstieg geführt hatte.

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Juric ist seit seiner Entlassung bei Atalanta Bergamo im November vereinslos und trainierte zuvor unter anderem in der Saison 2024/25 die AS Rom mit Mats Hummels. Monza tauscht zudem den Sportdirektor aus. Pedro Obiang ersetzt Nicolás Burdisso.