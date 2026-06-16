Menü Suche
Kommentar
Serie A

Ex-Hummels-Coach: Neuer Job für Juric

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Ivan Juric für Atalanta an der Seitenlinie @Maxppp

Ivan Juric wird neuer Trainer des Serie A-Aufsteigers AC Monza. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Vertrag bereits beschlossene Sache, die Verkündung steht derzeit jedoch noch aus. Der Kroate löst somit Paolo Bianco ab, der den Klub erst im vergangenen Sommer übernommen und zum Aufstieg geführt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Juric ist seit seiner Entlassung bei Atalanta Bergamo im November vereinslos und trainierte zuvor unter anderem in der Saison 2024/25 die AS Rom mit Mats Hummels. Monza tauscht zudem den Sportdirektor aus. Pedro Obiang ersetzt Nicolás Burdisso.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Monza
Ivan Jurić
Paolo Bianco

Weitere Infos

Serie A Serie A
Monza Logo AC Monza
Ivan Jurić Ivan Jurić
Paolo Bianco Paolo Bianco
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert