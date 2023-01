Martínez zurück zu Barça?

Arnau Martínez vom FC Girona ist in den Fokus des FC Barcelona gerückt. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ beobachtet der Tabellenführer der spanischen La Liga die Entwicklung des 19-Jährigen genau. In dessen bis 2025 datiertem Vertrag ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro verankert.

Martínez stammt aus der Barça-Jugend. Seit 2018 läuft der Rechtsverteidiger für Girona auf, wo er seit knapp zwei Jahren den Profis angehört. In der aktuellen Saison ist der junge Spanier Stammkraft und ihm gelangen in 18 Pflichtspielen zwei Tore sowie ein Assist.

