FC Bayern: Nagelsmann erklärt holprige Vorbereitung

Julian Nagelsmann hat Stellung zu den dürftigen Darbietungen des FC Bayern in den jüngsten Testspielen bezogen. Dem ‚BR‘ sagt der neue Trainer: „Das nervt schon ein bisschen. Du machst dir als Trainer auch Gedanken: Was passiert, was haben wir für Testspielgegner, wie weit sind die Nationalspieler?“

Dass es gegen den 1. FC Köln (2:3), Ajax Amsterdam (2:2), Borussia Mönchengladbach (0:2) und die SSC Neapel (0:3) keinen Sieg gab, erklärt Nagelsmann auch damit, dass die Kontrahenten „mehr Nationalspieler oder mehr gestandene Spieler dabei hatten“, wohingegen die Bayern „sehr viele Spieler, die unterwegs waren“, vorwiesen. Am Freitag (20:30 Uhr) startet der FCB gegen Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison.