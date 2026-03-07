Bayern verkündet Neuer-Diagnose

Manuel Neuer hat es schon wieder erwischt. Wie der FC Bayern mitteilt, hat sich der 39-jährige Torhüter einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Der Kapitän falle „zunächst aus“, so heißt es. Laut der ‚Bild‘ wird er rund zwei Wochen fehlen.

Neuer war beim gestrigen 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zur Pause in der Kabine geblieben. Schon zuvor hatte er zwei Partien mit einem Muskelfaserriss verpasst.

Zu Beginn der K.o.-Phase der Champions League wird also erneut Jonas Urbig das Bayern-Tor hüten. Für den 22-Jährigen eine weitere Bewährungsprobe, um sich für die Neuer-Nachfolge in Stellung zu bringen. Nach wie vor ist unklar, ob der vielfache Welttorhüter seinen auslaufenden Vertrag nochmal verlängert, oder die Handschuhe im Sommer an den Nagel hängt. Rund um seinen 40. Geburtstag am Monatsende will sich Neuer dahingehend entscheiden.