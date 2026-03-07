Menü Suche
Bayern verkündet Neuer-Diagnose

Für den FC Bayern beginnen mit dem Champions League-Achtelfinalhinspiel bei Atalanta Bergamo am Dienstag (21 Uhr) die heißesten Wochen der Saison. Ausgerechnet jetzt fällt der Kapitän erneut aus.

von Lukas Hörster - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Manuel Neuer im Trikot der Bayern @Maxppp

Manuel Neuer hat es schon wieder erwischt. Wie der FC Bayern mitteilt, hat sich der 39-jährige Torhüter einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Der Kapitän falle „zunächst aus“, so heißt es. Laut der ‚Bild‘ wird er rund zwei Wochen fehlen.

Neuer war beim gestrigen 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach zur Pause in der Kabine geblieben. Schon zuvor hatte er zwei Partien mit einem Muskelfaserriss verpasst.

FC Bayern München
ℹ️ Kleiner Muskelfaserriss - Pause für Neuer

Manuel Neuer erlitt beim gestrigen Spiel einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade und fällt damit zunächst aus.

Zu Beginn der K.o.-Phase der Champions League wird also erneut Jonas Urbig das Bayern-Tor hüten. Für den 22-Jährigen eine weitere Bewährungsprobe, um sich für die Neuer-Nachfolge in Stellung zu bringen. Nach wie vor ist unklar, ob der vielfache Welttorhüter seinen auslaufenden Vertrag nochmal verlängert, oder die Handschuhe im Sommer an den Nagel hängt. Rund um seinen 40. Geburtstag am Monatsende will sich Neuer dahingehend entscheiden.

Bundesliga
UEFA Champions League
FC Bayern
Manuel Neuer

Bundesliga Bundesliga
UEFA Champions League UEFA Champions League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Manuel Neuer Manuel Neuer
