Uzun-Ersatz: Nürnberg schielt nach Frankfurt

Während der Weg von Can Uzun vom 1. FC Nürnberg aller Voraussicht nach zu Eintracht Frankfurt führt, könnte ein aktueller Glubberer die entgegengesetzte Richtung einschlagen. Laut der ‚Bild‘ bastelt Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe an der Verpflichtung von Marko Mladenovic. Der 19-Jährige steht nur noch bis Sommer bei der Eintracht unter Vertrag und soll ein Angebot zur Verlängerung ausgeschlagen haben.

Am 13. April ließ Dino Toppmöller den jungen Offensivspieler bei der 0:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga debütieren. Für die U19 der Hessen erzielte der serbische U-Nationalspieler 17 Tore in 24 Spielen. Eine Ausbeute, die Mladenovic auf das Radar der Franken gebracht hat. Neben Nürnberg sollen der Boulevardzeitung zufolge aber weitere Vereine Interesse am Torjäger angemeldet haben.