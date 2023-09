VfB: Wohlgemuth erläutert Nübel-Deal

Fabian Wohlgemuth hat sich zum Transfer von Alexander Nübel geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Sportdirektor des VfB Stuttgart: „Ein wichtiger Faktor bei Alex Nübel war unser Torwarttrainer Steffen Krebs. Er war, um es vorsichtig zu formulieren, äußerst hartnäckig und hat keinen Zweifel an unserem außerordentlichen Interesse aufkommen lassen. Durch Steffen war Alex sehr früh über die Rahmenbedingungen unserer Arbeit mit Torhütern hier in Stuttgart informiert und konnte sich ein umfassendes Bild machen.“

Mit dem FC Bayern habe der VfB mehrmals „gesprochen und verhandelt“. Ein „sportlich und wirtschaftlich gutes Ergebnis“ nennt Wohlgemuth die Einigung mit dem Rekordmeister. Folglich verbringt Nübel die laufende Spielzeit leihweise in Bad Cannstatt. Mit den Stuttgartern ist der 26-Jährige gut in die Saison gestartet, holte in drei Bundesligapartien sechs Punkte. Gegen den VfL Bochum (5:0) und den SC Freiburg (5:0) hielt Nübel die Null.