Umtiti lässt Barça zappeln

Samuel Umtiti zeigt sich bei der Suche eines neuen Arbeitsgebers wählerisch. Nach Informationen der ‚Sport‘ wartet der Franzose hartnäckig auf die Anfrage eines Champions-League-Klubs. Allerdings vermutet der FC Barcelona, dass es dazu mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kommen wird. Die finanziell angeschlagenen Katalanen würden den Innenverteidiger, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, gerne vorzeitig von der Gehaltsliste bekommen.

Umtiti wechselte im Sommer 2016 von Olympique Lyon zu Barça, wurde aber in den vergangenen Jahren mehrfach von Knieverletzungen ausgebremst und spielt in den Plänen der Blaugrana keine Rolle mehr. In der aktuellen Spielzeit bringt es der 28-Jährige daher lediglich auf einen Liga-Einsatz.