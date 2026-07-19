Bei Hertha BSC wartet man weiter auf den ersten Sommer-Neuzugang. Laut dem ‚kicker‘ ist nun auch der Transfer von Florian Kastenmeier (29) ins Wasser gefallen. Der Torhüter war die Wunschlösung für die Nachfolge von Tjark Ernst (23/Feyenoord Rotterdam).

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Kastenmeier soll einen Wechsel ins Ausland bevorzugen. Nach Fortuna Düsseldorfs Abstieg in die dritte Liga ist der Schlussmann ablösefrei auf dem Markt.