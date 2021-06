Italien mit perfekter Bilanz | Wales trotzdem weiter

Italien hat auch sein drittes Gruppenspiel gewonnen. Gegen gut organisierte Waliser tat sich die B-Elf der Squadra Azzura allerdings lange schwer und fand kaum zum Torabschluss. Wales machte die Räume für das Team von Roberto Mancini sehr eng und ließ kaum tiefe Pässe zu. Letztlich fand Italien über eine Standardsituation in der 39. Minute zu seinem Glück. Eine kurze Flanke von Marco Verratti fand Matteo Pessina, der den Ball an den zweiten Pfosten zum 1:0 ablenkte.

Nach der Halbzeit musste Wales früh einen Nackenschlag hinnehmen. In der 55. Minute flog Ethan Ampadu nach Einsteigen mit offener Sohle mit Rot vom Platz. Die in Unterzahl spielenden Waliser streckten jedoch nicht auf und versuchten, zum Ausgleichstreffer zu kommen. Eine Großchance in der 75. Minute konnte Gareth Bale jedoch nicht aufs Tor bringen. In der folge verwaltete die Squadra Azzura den Spielstand und kam selbst noch zu Torgelegenheiten. Italien zieht damit ohne Gegentor mit einem perfekten Torverhältnis von 7:0 in die K.O.-Phase ein (zur Gruppe A). Wales schließt die Gruppe trotz der Niederlage als Gruppenzweiter ab.