Ungewöhnliche Verlängerung bei Brighton

Brighton & Hove Albion kann auch in der kommenden Saison auf Danny Welbeck zählen. Wie die ‚BBC‘ berichtet, hat der 35-jährige Stürmer selbst eine Option zur Vertragsverlängerung um ein Jahr aktiviert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang, normalerweise sind solche Klauseln eher den Klubs vorbehalten. Jedenfalls dürfte Brighton aber nicht unglücklich sein, ist Welbeck mit zehn Toren doch der beste Torschütze des englischen Erstligisten in der laufenden Spielzeit.