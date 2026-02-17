Bericht: Olise hat klares Wunschziel
Auch in dieser Saison überragt Michael Olise beim FC Bayern. Bis zum Karriereende muss der Franzose aber nicht zwangsläufig bei den Münchnern spielen.
Zwar war man sich auf der Insel des Talents von Michael Olise durchaus bewusst, eine solche Leistungsexplosion nach seinem Wechsel von Crystal Palace zum FC Bayern 2024 dürfte jedoch auch im Mutterland des Fußballs für staunende Gesichter gesorgt haben. Schließlich zählt der Franzose inzwischen zu den besten Offensivspielern der Welt.
Kein Wunder, dass einige Premier League-Klubs Olise zurück nach England holen wollen. Insbesondere beim FC Liverpool steht der Linksfuß als Nachfolger von Mohamed Salah (33) hoch in der Gunst.
Bei Manchester City, dem FC Chelsea und dem FC Arsenal würde man sich dem Vernehmen nach ebenfalls um Olise bemühen, sollte dieser Bereitschaft zu einer Rückkehr signalisieren. Zudem hat Paris St. Germain Gefallen an ihm gefunden. Doch der 24-Jährige hat offenbar ein anderes Ziel vor Augen.
Schenkt man einem Bericht von ‚Teamtalk‘ Glauben, hegt Olise den Wunsch, in Zukunft einmal in Spanien zu spielen. Infrage kommen dürften dabei vor allem der FC Barcelona sowie Real Madrid. Beide Vereine verfolgen die Entwicklung des introvertierten Kreativspielers genau.
Klarer Bayern-Plan
Der FC Bayern denkt jedoch überhaupt nicht daran, Olise in naher Zukunft zu Geld zu machen. Beim Rekordmeister soll der Flügelspieler eine Ära prägen. Um den Verbleib zu sichern, will man den ohnehin schon bis 2029 laufenden Vertrag noch vor der WM ausdehnen.
Kein Wunder, schließlich spielt Olise mit 38 Scorern in wettbewerbsübergreifend 35 Spielen abermals eine famose Saison. Sollte sich der Ligaprimus eines Tages doch zu einem Verkauf durchringen, winkt unter Vorbehalt der dann vorherrschenden Vertragsbedingungen ein Geldregen, der sich locker jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze einpendeln dürfte.
