Nach dem 2:2 beim VfB Stuttgart hat sich Timmo Hardung von Eintracht Frankfurt über seine persönliche Zukunft geäußert. „Grundsätzlich habe ich ein gültiges Arbeitspapier und fühle mich wohl in Frankfurt. Das wissen alle, aber trotzdem ändert sich das Setting“, sagte der 35-jährige Sportdirektor und ergänzte: „Ich habe klargemacht, dass ich hier bleibe, bis ein Übergang gefunden ist. Der ist jetzt gefunden, aber das heißt nicht, dass ich am Dienstag nicht mehr komme. Ganz im Gegenteil: Ich komme sehr gerne.“

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Am Dienstag wird Joti Chatzialexiou das Amt des Sportvorstands bei den Frankfurtern übernehmen. Nach ersten Telefonaten kündigte Hardung nun weitere Gespräche mit dem 50-Jährigen an. Zuletzt war Hardung mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht worden, der kurz vor der Verpflichtung von Ex-Eintracht-Vorstand Markus Krösche steht. Dem Vernehmen nach sehen die Mailänder aber doch keinen weiteren Bedarf.