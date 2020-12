United: Cavani und Martial verpassen Leipzig-Spiel

Manchester United muss in der Champions League am morgigen Dienstag ohne die Offensivspieler Edinson Cavani (33) und Anthony Martial (25) auskommen. Gegenüber ‚Sky Sports‘ bestätigt Trainer Ole Gunnar Solskjaer, dass sich beide mit „kleineren Problemen“ herumplagen.

United tritt morgen um 21 Uhr auswärts gegen RB Leipzig an. Beide Mannschaften haben – ebenso wie Paris St. Germain – neun Punkte auf dem Konto. Den Red Devils reicht aufgrund des Erfolgs im Hinspiel (5:0) ein Unentschieden, um sicher weiterzukommen. Leipzig müsste im Falle einer Punkteteilung auf Schützenhilfe von Basaksehir hoffen, das zeitgleich gegen PSG antritt.

🚨 The boss has named the 2️⃣3️⃣ Reds who will travel to Germany for tomorrow's decider ⤵️#MUFC #UCL