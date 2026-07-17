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TSG: Eduardo auf dem Sprung

von Dominik Sandler - Quelle: Voetbal International
Yannick Eduardo im Dress der TSG @Maxppp

Die TSG Hoffenheim könnte Stürmer Yannick Eduardo nach einem halben Jahr schon wieder abgeben. Laut ‚Voetbal International‘ beschäftigt sich ADO Den Haag intensiv mit dem 20-jährigen Mittelstürmer. Die TSG hatte den Tschechen erst im Februar für 2,6 Millionen Euro vom FC Dordrecht verpflichtet.

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Bei Den Haag ist Robin Peter Cheftrainer. Der 38-Jährige kennt Eduardo aus seiner Zeit als Jugendtrainer bei RB Leipzig und Cheftrainer beim FC Emmen. Dort hatte Eduardo jeweils unter Peter gespielt und überzeugt. Denkbar ist eine Leihe in die Eredivisie.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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