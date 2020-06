Bayers Retsos kehrt zurück

Panagiotis Retsos wird ab Mittwoch wieder bei Bayer Leverkusen vor der Tür stehen. Wie Sheffield United mitteilt, verzichtet der Klub auf die im Leihvertrag verankerte Kaufoption. Der Grieche war zur Rückrunde von der Werkself an den Tabellenachten der Premier League ausgeliehen worden.

Für die Blades absolvierte der 21-jährige Abwehrspieler allerdings nur 14 Minuten im FA Cup. Wie es für Retsos weitergeht, ist unklar. Sein Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2022.

Panos Retsos has returned to Bayer Leverkusen with United deciding not taking up the option to purchase on a permanent deal.



Best of luck, @PanosRetsos 🇬🇷 pic.twitter.com/7GuIgEDYY1