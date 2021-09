Mainz-Stürmer Szalai hat Corona

Ádám Szalai wurde bei der ungarischen Nationalmannschaft positiv auf Corona getestet. Das vermeldet der ungarische Fußballverband MLSZ. Der Stürmer von Mainz 05 wurde umgehend von der Mannschaft isoliert.

Am vergangenen Donnerstag war Szalai noch für Ungarn in der WM-Quali gegen England (0:4) im Einsatz. Die kommenden Tage wird er in häuslicher Quarantäne verbringen müssen.