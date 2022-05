Barças „Fokus auf Silva“ | „Benzema verdient den Ballon d‘Or“

Silva bleibt Thema in Barcelona

Beim FC Barcelona wollen sie auch in Zukunft absolute Topspieler anlocken. Einer davon: Bernardo Silva von Manchester City. Schon länger ranken sich Gerüchte um den portugiesischen Zauberfuß, der vergangenes Jahr angeblich gerne nach Katalonien gewechselt wäre. Für den Sommer soll Silva wieder auf der Agenda der Blaugrana stehen, berichtet die ‚Sport‘. „Fokus auf Bernardo Silva“, titelt das Fachblatt. Im Gegenzug wird Barças Mittelfeldspieler Frenkie de Jong aktuell bei den Skyblues gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alves huldigt Benzema

Wir bleiben in Barcelona, wo mit dem 39-jährigen Dani Alves ein Rekord-Titelsammler am Werk ist. Der Brasilianer beweist nun, dass bei aller Konkurrenz auch ein langjähriger Barça-Profi einem Spieler vom Erzrivalen Real Madrid den gebührenden Respekt zollen kann. „Benzema verdient den Ballon d‘Or“, so Alves‘ Worte, die die ‚Marca‘ auf ihrer heutigen Titelseite abdruckt. Der Fachzeitung gab der Altmeister ein großes Interview.

Inter an Milan vorbei

Nicht nur die Premier League hat in dieser Saison einen spannenden Meisterschaftskampf zu bieten. Ähnlich dramatisch geht es in Italien zu, wo die Mailänder Stadtrivalen Inter und AC Mailand den Titel unter sich ausmachen. Am gestrigen Freitag, dem Auftakt des 36. Spieltags, schlug Inter dank eines Doppelpacks von Lautaro Martínez den FC Empoli mit 4:2 und hat mit 78 Punkten nun einen Zähler mehr als die Rossoneri auf dem Konto. Heute staunt die ‚Gazzetta dello Sport‘ über „Inters verrücktes Überholmanöver“. Milan kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Hellas Verona die Führung zurückerobern.