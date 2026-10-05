Mittelfeldspieler Tom Bischof möchte im kommenden Jahr mit der deutschen U21-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft in Albanien und Serbien. In der Mixed-Zone nach dem gestrigen Nations League-Spiel gegen Griechenland (0:0) sagte Bischof: „Ich bin mit der U21 noch nicht fertig. Ich will definitiv bei der Europameisterschaft nächsten Sommer dabei sein. Auch wenn Jürgen Klopp mich holt, bin ich für beides bereit.“

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Der 21-Jährige ist einer der Gewinner der ersten Länderspielperiode unter Jürgen Klopp. Gegen Serbien (2:0) erzielte er in seinem dritten Länderspiel seinen Premierentreffer für die deutsche Nationalmannschaft. Beim FC Bayern München kam er in dieser Saison bislang siebenmal zum Einsatz.