KSC will beim VfB zuschnappen

Der Karlsruher SC ist bei der Suche nach Verstärkung für die Innenverteidigung beim VfB Stuttgart fündig geworden. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigen die Badener Interesse an Max Herwerth. Ein erster Kontakt zum 20-Jährigen wurde bereits hergestellt. Die Schwaben möchten den 2027 auslaufenden Vertrag des 20-Jährigen eigentlich gerne verlängern, doch die Gespräche dauern an.

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Der KSC könnte nun dazwischengrätschen. Auch weitere namentlich nicht genannte Klubs beobachten das Abwehrtalent. Der deutsche U20-Nationalspieler stand beim VfB in der Europa League schon zweimal im Profikader, wartet bislang aber noch auf sein Pflichtspieldebüt für die erste Mannschaft.