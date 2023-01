Vlachodimos reagiert auf Bayern-Gerücht

Odysseas Vlachodimos macht sich keine Gedanken über einen Abschied von Benfica Lissabon. Auf Nachfrage der ‚tz‘, ob der Torwart-suchende FC Bayern eine Option für ihn sein könnte, entgegnet der Keeper: „Der FC Bayern ist ein Riesen-Klub. Wenn man mit so einem Verein in Verbindung gebracht wird, ehrt das einen und spiegelt so ein bisschen meine Leistungen in den vergangenen Jahren wider. Das ist aber alles Spekulation. Ich befasse mich nicht damit und konzentriere mich auf das Hier und Jetzt.“

Stattdessen stehen die Zeichen bei Vlachodimos auf Vertragsverlängerung, sein aktueller Kontrakt beim portugiesischen Rekordmeister endet im Sommer 2024. Der 28-jährige Stuttgarter mit Wurzeln in Griechenland (29 Länderspiele) sagt: „Wir sind in Gesprächen, ja. Alles andere wird sich zeigen.“ Ein Karriereende in Lissabon könne er sich grundsätzlich vorstellen: „Ich fühle mich wohl im Verein. Und trotzdem ist das noch weit weg. Fußball ist ein Tagesgeschäft, man weiß oft nicht, was morgen ist.“

