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Bundesliga

Vier Unioner auf dem Abstellgleis

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker | Bild
Janik Haberer für Union Berlin @Maxppp

Der 1. FC Union Berlin möchte den Kader vor dem Ende der Transferperiode noch ausdünnen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass das Quartett um Oluwaseun Ogbemudia (20), Janik Haberer (32), Marin Ljubicic (24) und Tim Skarke (29) den Verein verlassen darf.

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Mögliche Abnehmer nennt das Fachmagazin nicht. Innenverteidiger Ogbemudia möchten die Köpenicker vorzugsweise in die 2. Bundesliga verleihen. Etwas überraschend könnte laut der ‚Bild‘ auch Leopold Querfeld (22) noch den Abflug machen. Angesichts des bis 2027 laufenden Vertrags ist es ohne Verlängerung die letzte Möglichkeit für Union, eine adäquate Ablöse zu kassieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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