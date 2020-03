Schalke: Wird Steffen der Nübel-Nachfolger?

Alexander Nübel (23) wird Schalke 04 im Sommer gen Bayern München verlassen. Sucht dann auch noch der seit Kurzem an Brann Bergen ausgeliehene Ex-Kapitän Ralf Fährmann (31) das Weite, benötigen die Königsblauen einen weiteren Torhüter – am besten einen, der sich mit Markus Schubert (21) auf Augenhöhe duelliert.

In diesem Zusammenhang nennt die ‚Sport Bild‘ den Namen Zack Steffen (24). Der US-Amerikaner ist in der laufenden Saison von Manchester City an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und bewährte sich bis zu seiner Patellasehnen-Verletzung aus dem Stand als verlässliche Nummer eins. Schalke könnte der nächste Bundesligist sein, der Steffen ausleiht.

Krul & Omlin kein Thema

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat S04 beim Management des US-Nationaltorhüters schon sein Interesse hinterlegt. Womöglich ein Vorteil: Von der Wassermann Group lässt sich auch Schalkes Weston McKennie beraten. Die Drähte sind entsprechend kurz.

Ebenfalls bringt das Fachblatt Tim Krul (31, Norwich City) ins Spiel, doch laut ‚WAZ‘ ist ein Transfer des Niederländers nicht angedacht. Das Interesse an Jonas Omlin (26, FC Basel) soll derweil erkaltet sein. Basels Ablöse-Forderung von zehn Millionen Euro ist Schalke laut ‚Sport Bild‘ zu hoch.